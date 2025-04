Itatiaia: caminhoneiro fica preso às ferragens após colisão na Dutra

Itatiaia – Um caminhoneiro de 21 anos ficou preso às ferragens após uma colisão traseira entre dois caminhões na noite de quinta-feira (17), na altura do km 325 da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia, sentido São Paulo.

O acidente aconteceu por volta das 21h30, quando o caminhão Scania, com placas de Ituporanga (SC), colidiu na traseira de um caminhão Volkswagen, com placas de Araras (SP). O motorista do Scania foi resgatado em estado grave pela equipe médica da concessionária CCR RioSP e levado ao Hospital de Emergência de Resende.

O outro condutor, de 46 anos, não se feriu. A faixa da esquerda ficou interditada devido à posição do caminhão Scania na pista, causando um congestionamento de aproximadamente dois quilômetros no trecho.

A ocorrência foi atendida pela equipe DELTA da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal.