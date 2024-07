Itatiaia: Centro Nalbert William terá novos serviços multiprofissionais

Na tarde desta sexta-feira (05), às 17h, será apresentado os novos serviços multiprofissionais do Centro Municipal Nalbert William Ribeiro. A unidade, localizada no bairro Vila Odete, próximo à Creche Municipal Roberto Cotrim, foi inaugurada no final de 2020, com o objetivo de atender pessoas com deficiência, mas desde então enfrentava dificuldades para entrar em operação.

O governo municipal, desde abril de 2022, vinha buscando resolver pendências administrativas e operacionais para colocar a unidade em funcionamento. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a expectativa é de que o Centro Municipal Nalbert William Ribeiro beneficie cerca de 200 alunos da rede de ensino.

– O Centro vai oferecer oficinas no contraturno escolar dos alunos com deficiência. Os atendimentos serão em grupo e/ou individual, com o auxílio de uma equipe multiprofissional das áreas de fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia, nutrição, psicopedagogia, psicomotricidade, artes manuais e terapia ocupacional, bem como arte terapia, voltada ao atendimento as famílias, em ambiente adaptado para que as atividades possam acontecer – explica a Secretária de Educação, Márcia Sabadini.

O Centro Municipal Nalbert William Ribeiro possui dois banheiros adaptados para pessoas com deficiência e mais dois vestiários (masculino / feminino), seis salas para atendimento individual, duas salas para atividades em grupo e uma área de administração central (com secretaria, arquivo, cozinha e banheiro).

O Centro Municipal leva o nome de Nalbert William Ribeiro. Nascido em Itatiaia, no dia 11 de fevereiro de 1998, ele veio a falecer, aos 20 anos. Nalbert viveu toda sua vida no município e aos quatro anos, foi diagnosticado com Distrofia Muscular de Duchenne, distúrbio hereditário que ocasiona fraqueza muscular progressiva. O jovem viveu cercado de amigos e participou da APAE e do CEPRAE-I, onde recebeu os cuidados de fonoaudiólogos, fisioterapeutas e psicopedagogos.