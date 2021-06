Itatiaia comemora 32 anos de emancipação com programação online

Matéria publicada em 1 de junho de 2021, 10:01 horas

Comemoração iniciará a partir das 08 horas, com a realização do Hasteamento da Bandeira

Itatiaia- O município de Itatiaia, está comemorando hoje, dia 1º de junho, 32 anos de emancipação político-administrativa. E para comemorar a data foi organizada uma programação online que será disponibilizada no facebook da Prefeitura de Itatiaia no endereço facebook.com/prefeitura.itatiaia.

A programação acontecerá a partir das 08 horas, com a realização do Hasteamento da Bandeira. A cerimônia, no Paço Municipal, não será aberta ao público e seguirá todas as orientações de segurança contra a Covid-19, recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

A comemoração do aniversário de Emancipação reunirá ainda homenagens para a cidade que serão veiculadas no Facebook e também uma Missa de Ação de Graças, que será realizada às 19 horas, na Matriz de São José (Praça Mariana Rocha Leão, Centro).

Confira a programação:

08h – Cerimônia de Hasteamento da Bandeira

10h – Exibição Vídeo “Itatiaia 32 anos de Emancipação”

14h – Vídeo/Aula “A História de Itatiaia” – Produzido pela Secretaria Municipal de Educação

16h – Declamação do texto poético “Itatiaia: Cidade de Amor e Esperança” – Poeta – Nelson Wellington

19h – Missa de Ação pelo Aniversário de Emancipação de Itatiaia