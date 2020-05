Itatiaia contrata médicos para reforçar atendimentos durante pandemia de Covid-19 

Itatiaia – A Secretaria Municipal de Saúde recebe nesta terça (19) e quarta-feira (20), inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária e emergencial de médicos. A abertura do processo, que consta no edital nº 073/2020, tem como justificativa a excepcionalidade da situação de saúde pública enfrentada em nível mundial e medidas de proteção a população da proliferação do Coronavírus, o COVID-19.

As vagas são para médico Clínico Geral Ambulatorial (Covid-19), médico Otorrinolaringologista Ambulatorial, médico Pediatra Plantonista, médico Clínico Geral Plantonista (Covid-19) e médico Obstetra Plantonista. Os interessados poderão se inscrever das 08h às 13h30, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Avenida dos Expedicionários, s/nº, Centro.

Os requisitos exigidos para preenchimento do cargo, conforme descrito no edital são: ter idade igual ou acima de 18 anos, ser brasileiro nato ou naturalizado, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, possuir a formação e requisitos para o exercício profissional respectivo, se aposentado, o candidato deverá ser amparado pelas exceções previstas no inciso XVI do art.37 da Constituição Federal de 1988. O candidato aposentado pelo INSS pode se inscrever e participar do processo seletivo, consoante o disposto no art. 37, § 10, da Constituição Federal.

Interessados também devem preencher um formulário de inscrição, que deve ser retirado no mesmo local e entregue juntamente com a documentação exigida no edital no período informado.

Documentação exigida

Os documentos necessários para a inscrição são: RG e CPF, ou carteira de motorista que conste o número do RG e CPF (original e cópia), Currículo detalhado (com confirmações claras a respeito da escolaridade, cursos e experiência profissional) Laudo Médico de comprovação de Deficiência, caso o candidato se declare deficiente, em conformidade com o Art.37 do Decreto Federal n.º 3.298/99, a cópia dos Diplomas, Certificados e carteira de trabalho (parte que conste contratação na área pretendida .

O salário base dos médicos das diversas especialidades são de R$ 1.829,24, ,porém pode ser acrescido de gratificações, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.

A Seleção

Conforme descrito no edital, o processo seletivo será realizado em duas fases, compreendendo a prova de títulos e entrevista. O resultado final será publicado no site oficial da Prefeitura no endereço eletrônico www.itatiaia.rj.gov.br

O Processo Seletivo não tem validade de concurso público e o edital completo poder ser consultado no Boletim Oficial no Portal da Prefeitura através no https://itatiaia.rj.gov.br/ arquivos/downloads/1068/1068_ 18052020222309.pdf

