Matéria publicada em 5 de maio de 2021, 09:20 horas

Serão imunizados moradores com autismo, Alzheimer, deficiência intelectual permanente e síndrome de Down

Itatiaia- Dando continuidade a imunização das pessoas com comorbidades no município, a partir desta quinta, dia 6 e sexta-feira, dia 7, a campanha de Imunização contra a Covid-19, em Itatiaia, será ampliada para os moradores com idade entre 18 e 59 anos, com autismo, Alzheimer, deficiência intelectual permanente e síndrome de Down.

De acordo com o setor de Imunização, esses moradores receberão a primeira dose da vacina Astrazeneca, na Policlínica Municipal, no Centro, das 9h às 15h30.

– Vamos imunizar o cuidador dessa pessoa também. Para receber a dose, quem cuida deverá apresentar documento de identidade e cópia de certidão de nascimento da pessoa que ele cuida. Atenderemos todos os participantes e cuidadores da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e Fundace – explicou a coordenadora de Imunização de Itatiaia, Andrea Millen.

De acordo com o setor de imunização de Itatiaia, para receberem a dose, todos devem apresentar documento de identificação, comprovante de residência, cartão do SUS e carteira de vacinação (se tiver).

Um total de 219 moradores foram vacinados em 2 dias

A vacinação de moradores com comorbidades teve início, na segunda-feira, dia 3. E segundo o levantamento do setor de Imunização, até o momento, 219 pessoas receberam a primeira dose da vacina Astrazeneca. O primeiro grupo a receber é o de moradores com diabetes, obesidade mórbida e imunossuprimidos.

De acordo com Andrea Millen, foi preciso dividir o público para que não haja aglomeração. A expectativa é na outra semana, do dia 10 de maio, já ampliar a vacinação para outros grupos com comorbidades, dependendo da chegada de doses enviadas pelo Ministério da Saúde.

Segundo o Plano Nacional de Imunização, neste momento, serão imunizadas pessoas com: diabetes, hipertensão pulmonar ou arterial resistente (comprovando uso de 3 ou mais medicamentos anti-hipertensivos), hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão, pneumopatia crônica grave, insuficiência cardíaca, cardiopatias, síndromes coronarianas, valvopatias, arritmia cardíaca, próteses valvares ou dispositivos cardíacos implantados, doença cérebro vascular (incluindo Doença de Parkinson), doença renal crônica, imunossuprimidos, anemia falciforme, obesidade mórbida, síndrome de down e cirrose hepática.

E a Prefeitura segue cadastrando moradores de 18 a 59 anos, com comorbidades, para vacinação contra a Covid-19. O primeiro passo é preencher um cadastro, disponibilizado, no site da Prefeitura (https://itatiaia.rj.gov.br/) , ou através do link https://itatiaia.rj.gov.br/conteudo/320/cadastramento-de-moradores-de-18-a-59-anos-com-comorbidades-para-vacinacao-contra-a-covid-19