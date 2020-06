Itatiaia decreta reabertura de academias, igrejas e templos religiosos na segunda-feira

Matéria publicada em 6 de junho de 2020, 14:18 horas

Governo municipal manterá reabertura das academias mesmo com o decreto de Witzel anunciado neste sábado (06)

Itatiaia – Academias, igrejas e templos religiosos localizados no município de Itatiaia poderão reabrir a partir da próxima segunda-feira (08), segundo o decreto nº 3.461/2020, assinado pelo prefeito Eduardo Guedes da Silva. Os acessos aos locais serão limitados e que não serão permitidas aglomerações durante seus funcionamentos. A prefeitura de Itatiaia manterá reabertura das academias mesmo com o decreto anunciado pelo governador Wilson Witzel, neste sábado (06).

Confira o decreto que permite o retorno das atividades em academias, igrejas e templos religiosos.

Academias

De acordo com o decreto, estão autorizadas reabrirem academias de esporte somente as de ginástica, de musculação, estúdios e funcionais crossfit, e deverão adotar algumas medidas como:

– Higienização diária, ao menos duas vezes ao dia, de pisos, paredes e banheiro, preferencialmente com água sanitária ou outro produto adequado, manter a disposição na entrada, e em um local de fácil acesso, álcool em gel 70% para utilização dos clientes e dos funcionários do local;

– O responsável pelo estabelecimento é obrigado a orientar os clientes sobre o tempo de permanência de cada usuário no local, máximo de 60 minutos, respeitando limite de 30% da lotação no local;

– Qualquer sinal de apresentação de sintomas compatíveis com a Covid-19, os funcionários e colaboradores deverão ser afastados das atividades e deverão procurar atendimento médico;

– É proibida qualquer atividade que envolva contato físico entre os praticantes e os professores ou instrutores;

– Restringir o acesso de clientes idosos com mais de 60 anos e integrantes do grupo de risco;

Igrejas

Já nas igrejas e nos templos religiosos, está permitida a realização de cultos, reuniões, missas e celebrações desde que obedeçam as restrições. Algumas delas são 30% da capacidade dos locais para cultos, missas, reuniões e celebrações. O álcool em gel deverá estar em todas as entradas e todos deverão usar máscaras. As temperaturas precisarão ser aferidas por todos os frequentadores nas entradas dos templos. As pessoas ficarão separadas umas das outras por 1,5 metro de distância.

O decreto recomenda que idosos acima de 60 anos não compareçam aos locais e permaneçam em casa, já que os locais continuarão transmitindo as celebrações via internet.

Está totalmente vedada a participação de pessoas que se encontrem com temperatura corporal acima de 37ºC, bem como aquelas que apresentem sintomas gripais compatíveis com a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Caso aconteça, a pessoa deve ser orientada a procurar atendimento médico.

Não será permitida distribuição de qualquer tipo de livreto ou folhetos de uso comum entre as reuniões, missas, cultos e celebrações.

Casos

De acordo com o boletim epidemiológico de sexta-feira, Itatiaia tem 20 casos confirmados do novo coronavírus, sendo que 11 já estão recuperados, pois já passaram pelo período de 14 dias sem apresentarem piora no quadro de sintomas. O município possui 74 casos notificados, sendo que 50 foram descartados e quatro aguardam pelo resultado dos exames, além de 297 casos leves de síndromes gripais que tem 239 que receberam alta do isolamento.