Itatiaia destaca aumento na violência contra mulher durante quarentena

Matéria publicada em 9 de abril de 2020, 13:58 horas

Itatiaia – A Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres (SMPPM) de Itatiaia notou o aumento de violência contra a mulher no período da quarentena e reforça que as vítimas devem pedir ajuda através de denúncias. De acordo com Luciana Cavallari, secretária de Políticas públicas, o número de violência cresceu devido ao momento de isolamento social que as mulheres vem passando, pois se já existia uma situação de violência, a quarenta pode deixá-las mais expostas ao agressor.

– Estamos vivenciando uma situação completamente atípica e difícil. Precisamos ter em mente que embora o momento seja difícil, isso não pode, em hipótese alguma, ser usado como justificativa para agressões, existe uma enorme diferença entre o estresse emocional e a violação de direitos – destacou Luciana.

A secretaria segue com seu atendimento ao amparo e acompanhamento de mulheres vítimas de violência doméstica e destaca que a denúncia é importante, assim como o apoio, que deve acontecer de forma segura e com proteção.

Marilene Natal, psicóloga da SMPPM de Itatiaia, detalhou sobre os tipos de violência que a mulher sofre dentro de casa.

– E são todos os tipos de violência: física, moral, patrimonial, sexual e psicológica. Essa última é capaz de mexer com a percepção da mulher, de suas capacidades, de sua força, o que dificulta a mulher a romper o ciclo da violência. A mulher pode encontrar dificuldades em pedir ajuda já que o isolamento requer um distanciamento social, diminuindo ainda mais o seu contato com pessoas que poderiam ajudá-la. Mulher opte por passar esse período em casa de familiares, peça ajuda pelos meios digitais disponíveis, denuncie estamos aqui para ajudá-la – destacou a psicóloga. Crimes dessa natureza serão registrados e o agressor responderá nos termos da Lei Maria da Penha.

As denúncias podem ser realizadas pelo número 99827-3077 ou pelo 180, que também atende as demandas de agressão à mulher.

– Nesse momento, sabemos que as mulheres estão mais suscetíveis a agressão, queremos que todas as nossas munícipes saibam que a SMPPM continuará com o atendimento jurídico emergencial, que as delegacias do estado do Rio de Janeiro continuarão funcionando 24 horas para receber urgências e emergências, como casos de violência doméstica, agressão, estupro e violência sexual. Nosso apoio e acompanhamento permanecerão ativos – concluiu a advogada, Gisele Alves, da secretaria das Mulheres que presta assistência às vítimas