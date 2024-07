Itatiaia disponibiliza curso de Libras gratuito

Itatiaia – A Prefeitura de Itatiaia, por meio da Consultoria Especial de Projetos para Assistência Social, abre inscrições nesta quinta-feira (04) para duas novas turmas do curso básico de Libras (Língua Brasileira de Sinais). Os interessados terão até o dia 15 deste mês para se inscrever. As aulas, que começarão na terça-feira, 16 de julho, e serão direcionadas para o público em geral.

O Consultor de Projetos para a Assistência Social, Vinicius Barbosa Pereira, informa que os interessados devem apresentar cópia da Identidade, CPF e comprovante de residência. Não há limite de idade para participar do curso, mas é indispensável que o participante seja alfabetizado.

As aulas vão acontecer entre 15h e 16h30 e de 19h às 20h30. As inscrições podem se feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Casa dos Conselhos Municipais, que fica na Rua Juvenal Martins Freire, n° 55, no Centro da cidade, ou entrando em contato pelo telefone 3352-1343.

– A iniciativa tem vagas limitadas e faz parte do “Projeto Mãos em Movimento”. As aulas acontecem a partir do próximo dia 16, na Casa dos Conselhos Municipais, no Centro, às terças e quintas – informa.