Itatiaia divulga balanço da campanha contra poliomielite

Itatiaia – A Coordenadoria de Imunização de Itatiaia divulgou o balanço do Dia D de divulgação e mobilização contra a Poliomielite, que aconteceu neste sábado (22). A campanha, direcionada para a faixa etária de 01 a 04 anos, 11 meses e 29 dias, imunizou 209 crianças e atualizou a carteira de vacinação de outras 30 que estavam em atraso em doses de rotina, além de vacinar 73 contra o vírus Influenza.

Em Itatiaia a vacinação aconteceu no Centro de Imunização do município, localizado na Avenida dos Expedicionários, número 425, próximo à sede da Secretaria de Saúde, e nas demais unidades de saúde, das 9h às 15h30. De acordo com a Coordenadora de Imunização de Itatiaia, Andrea Millen, a avaliação da vacinação no sábado é positiva e a campanha contra a poliomielite vai seguir no município até o dia 28 de junho.

– O Brasil está em fase de transição para substituir as duas doses da VOP (Vacina Oral Poliomielite) para apenas um reforço com a VIP (Vacina inativada poliomielite). O esquema vacinal e a dose de reforço serão feitos exclusivamente com a VIP, a partir do segundo semestre de 2024. Todos os estados e municípios receberão as normas e diretrizes dessa alteração – explica.

Andrea destaca que pais e responsáveis por crianças de 01 a 04 anos, 11 meses e 29 dias, que ainda não foram vacinadas, devem procurar as unidades de saúde do município até o próximo dia 28 deste mês, para vaciná-las com a VOP (Vacina oral poliomielite), a gotinha. Mesmo aquelas que estão em dia com a vacinação precisam receber a dose extra deste imunizante.

– Os pais ou responsáveis devem levar documento da criança (CPF ou cartão nacional do SUS) e Cartão ou Caderneta de Vacina. Nossa expectativa é aumentar as coberturas vacinais e ampliar o acesso às vacinas contra a poliomielite. A vacinação é a única forma de prevenção contra a doença – reforça.