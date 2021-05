Matéria publicada em 6 de maio de 2021, 07:58 horas

Itatiaia- A secretaria de Saúde de Itatiaia através do Setor de Imunização apresentou na quarta-feira, dia 5, um novo cronograma com as datas e público-alvo da campanha de imunização contra a Covid-19, no município.

De acordo com o setor de imunização, atualmente o município está imunizando com a vacina Aztrazeneca, os moradores com idade de 18 a 59 anos, com comorbidades, de acordo com a lista preconizada pelo Ministério da Saúde, que pode ser acessada no link do cadastro: https://itatiaia.rj.gov.br/conteudo/320/cadastramento-de-moradores-de-18-a-59-anos-com-comorbidades-para-vacinacao-contra-a-covid-19

Todos precisam apresentar documento de identificação, comprovante de residência, cartão do SUS, carteira de vacinação (se tiver) e o documento que comprove a comorbidade que possui (em alguns casos, laudo médico e outros, receita médica). No caso dos moradores com autismo, deficiência intelectual permanente e síndrome de Down não é necessário apresentar laudo. A imunização de todos os grupos listados será feita, das 9h30 às 15h30, na Policlínica Municipal, no Centro, de acordo com o cronograma divulgado.

– Pedimos aos moradores que compareçam no decorrer da semana e não apenas no primeiro dia, para evitar aglomerações. E é importante que as pessoas entrem para fazer o cadastro pois no link está a descrição completa das doenças listadas e do que é preciso apresentar no dia da imunização – afirmou a coordenadora de Imunização, Andrea Millen.

CRONOGRAMA:

Dose 2 da Vacina Aztrazeneca: sendo realizada normalmente de acordo com a data marcada no cartão de vacina do morador

06 e 07 de maio (quinta e sexta-feira)

Autismo, Alzheimer, deficiência intelectual permanente e síndrome de Down, diabetes, obesidade mórbida e imunossuprimidos.

Dias 12, 13 e 14 de maio (quarta, quinta e sexta-feira)

Cirrose Hepática, Doença Renal Crônica e Doença Cérebro Vascular (incluindo doença de PARKINSON, acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ­ataque isquêmico transitório; demência vascular)

17 a 21 de maio (segunda a sexta-feira)

Pneumopatias Crônicas Graves (não inclui bronquite), cor-pulmonale crônico e hipertensão pulmonar primária ou secundária.24 a 28 de maio (segunda a sexta-feira)

Comorbidades: Hipertensão arterial resistente, hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão ou comorbidades

Doenças cardíacas: insuficiência cardíaca, cardiopatias, síndromes coronarianas, valvopatias, arritmia cardíaca, próteses valvares ou dispositivos cardíacos implantados.­­