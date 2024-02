Itatiaia entrega obras de revitalização da Praça Finlândia neste sábado

Itatiaia – A Prefeitura de Itatiaia, através da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, entrega para a comunidade, neste sábado (03), a revitalização da Praça Finlândia, em Penedo. A cerimônia acontece a partir das 9h30 e é aberta a toda a população. De acordo com o responsável pela pasta, Altamir Barreto, os serviços realizados incluem a troca do piso e dos bancos, além da implantação de mais dois pontos de iluminação e de vagas de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência.

Altamir destaca que o espaço faz parte de uma relação de locais públicos que estão passando por obras, em diversos bairros do município.

“Um destes espaços é a Praça Finlândia, em Penedo, que há um bom tempo não recebia intervenções de maior porte como as que foram realizadas. Os serviços mudaram bastante o aspecto do local”, comenta.

Segundo ele, os serviços realizados contemplaram ainda a instalação de playground, acessibilidade em toda a Praça e recuo da calçada. Desta forma, será possível que os ônibus possam parar, com segurança, para o desembarque de passageiros no ponto que foi implementado no local.

Gabinete Itinerante

Na Praça Finlândia também vai acontecer neste sábado, dia 03 de fevereiro, a segunda edição do projeto Gabinete Itinerante, com o Prefeito Irineu Nogueira e sua equipe de secretários. A iniciativa tem como objetivo levar os serviços públicos para os bairros e ouvir as demandas e sugestões dos moradores, que terão a oportunidade de tirar dúvidas e propor melhorias para a cidade.

O Chefe do Executivo lembrou que o gabinete na Prefeitura está sempre a disposição de todos, porém muitas pessoas trabalham e, às vezes, não conseguem encontrar um tempo de ir à sede administrativa tirar dúvidas ou levar demandas.

“Por isso, através do projeto Gabinete Itinerante, estamos indo até as comunidades para ouvir a população. Quando os moradores trazem as demandas de seus bairros, com certeza nos ajudam a fazer a gestão compartilhada e também nos direcionam para que possamos oferecer cada vez mais serviços de qualidade”, destaca Irineu.