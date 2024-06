Itatiaia entrega reforma da Praça Santos Dumont

Itatiaia – A Prefeitura de Itatiaia, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, irá entregar para a população, nesta terça-feira (25), às 17h, a revitalização da Praça Alberto Santos Dumont. No espaço, localizado no Centro, foram instalados novos pontos de iluminação, houve o rebaixamento do passeio para acessibilidade, recuperação de canteiros e jardins, além de restauração dos bancos.

De acordo com o responsável pela pasta, Altamir Barreto, a Prefeitura também viabilizou a recuperação do pavimento e instalou novos bancos, sendo um deles no ponto de ônibus que foi construído no local. O Secretário de Obras e Serviços Públicos destaca que o espaço recebeu uma pintura geral.

– Recuperamos também a pavimentação de pedra portuguesa. O espaço, que estava há bom tempo sem passar por obras, ganhou uma revitalização total. O governo municipal realizou nos últimos dois anos importantes intervenções em áreas públicas, em diversos pontos do município – explica.

O prefeito Irineu Nogueira destacou o trabalho que o governo municipal vem realizando, para revitalizar equipamentos públicos. Segundo ele, além de praças, já foram revitalizados estabelecimentos de ensino e unidades de saúde.

– Nossa população merece esse trabalho. É importante destacar que estão sendo contempladas unidades de saúde, como a Policlínica Municipal, escolas e praças, dentre outros espaços públicos, que não passavam por intervenções significativas há algum tempo. Vamos seguir trabalhando para levar mais qualidade de vida à nossa população – conclui.