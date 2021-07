Matéria publicada em 17 de julho de 2021, 09:07 horas

Itatiaia- Com o objetivo de ofertar aos moradores de Itatiaia capacitação gratuita no ensino de Libras com foco total no Turismo e Hotelaria, a prefeitura de Itatiaia, por meio da Secretaria de Trabalho, Emprego e Geração de Renda de Itatiaia (Setegre), firmou mais uma parceria de qualificação profissional.

O acordo de parceria foi firmado na tarde de sexta-feira, dia 16, com a empresa Identidade Libras.

Segundo o Diretor do Curso, Marcos Freitas, essa qualificação específica de Libras voltada para o setor turístico e aplicado em hotéis e pousadas, é propícia para a região de Itatiaia que tem vocação e recebe muitos turistas todo ano.

– Para firmarmos uma parceria com Itatiaia, pensamos em um curso todo voltado para o turismo afim de atender a demanda que hoje existe e não temos profissionais capacitados para atender um público específico, que é o de surdo-mudo, o que tornará um grande diferencial para o profissional que dominar também essa forma de comunicação através da Libras – pontua Marcos, que tem a empresa sede em Resende.

A oferta do curso de Libras será para o mês de agosto, onde uma nova rodada de cursos de qualificação profissional será ofertada à população, se juntando às demais áreas do conhecimento para ampliar as oportunidades. Para essa primeira turma, serão ofertadas 20 vagas, com carga horária de 20h, prova final e certificação.

– O curso de Libras surge num momento oportuno, e o que é melhor: totalmente gratuito e sem ônus para a Prefeitura. Pela empresa Identidade Libras entender nossa demanda e nossa necessidade de melhorar a mão de obra do trabalhador que lida diretamente com o turista se torna um grande diferencial desta parceria. Mais do que inclusão, é empatia com o próximo – declara o secretário da pasta, Felipe Santos.