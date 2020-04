Itatiaia flexibiliza comércio a partir deste sábado

Matéria publicada em 25 de abril de 2020, 16:58 horas

Com apenas quatro casos confirmados de Covid-19, município decide reabrir alguns setores do comércio

Itatiaia – A prefeitura de Itatiaia publicou o decreto nº 3.432 que flexibiliza alguns setores do comércio no município a partir deste sábado (25). De acordo com o último boletim epidemiológico publicado pela prefeitura, Itatiaia possui apenas quatro casos confirmados de Covid-19, doença causada pelo coronavírus, sendo que um dos casos confirmados não é do município, além de sete casos suspeitos que aguardam a análise laboratorial.

O decreto pode ser encontrado na íntegra através do link.

O decreto explica que poderão funcionar:

– Atividades médicas, incluindo laboratórios, clínicas e óticas, consultórios de dentistas e serviços essenciais;

– Postos de combustível, transportadoras, mercados, açougues, hortifrútis, padarias, casas de ração e insumos agrícolas, bancos e loterias, serviços funerários e lojas de aviamentos para confecção de máscaras;

– Hotéis que atendam caminhoneiros no âmbito da Rodovia Presidente Dutra e suas borracharias e oficinas localizadas nos postos de combustível em funcionamento nos lindes da Rodovia em Itatiaia;

– Está autorizada a abertura e funcionamento de todas as agências bancárias e casa lotéricas localizadas no município, as quais deverão organizar filas tanto no ambiente interno quanto externo (espaçamento de dois metros entre as pessoas);

– Restaurantes e lanchonetes com no máximo 30% de ocupação, respeitando o afastamento mínimo de 2,5 metros de distância entre as mesas;

– Borracharias e oficinas mecânicas, lojas de material de construção, lojas de reparação de computadores, celulares e tablets funcionarão de 12h até às 18h;

– Prestadores de serviço, salões de beleza, barbeiros, assessorias, assistência técnica, encanadores, eletricistas e congêneres, funilaria e pintura de automóveis (12h às 18h, com hora marcada);

– Vestuário e material desportivo, calçados, lojas de móveis e eletrodomésticos, lojas de departamento, joalherias e congêneres, papelarias, lojas de música, lojas de fotografia, chaveiros (12h às 18h, com hora marcada);

A prefeitura complementa que os estabelecimentos comerciais ou de prestação de serviços mencionados poderão iniciar suas atividades desde que cumpram algumas medidas como: higienizar as superfícies de toque (mesas, equipamentos, teclados, entre outros), preferencialmente com álcool em gel 70%; higienizar os pisos, as paredes e o banheiro com água sanitária ou outro produto adequado; álcool em gel 70% a disposição na entrada do estabelecimento; todos os funcionários deverão usar máscaras de proteção; entre outros.