Itatiaia: Hospital Municipal disponibiliza diálise a pacientes renais agudos internados

Itatiaia – A rede pública de saúde de Itatiaia está incluindo a diálise para pacientes renais agudos no rol de serviços oferecidos aos moradores. Na quinta-feira (15), no Hospital Municipal Dr. Manoel Martins de Barros, o procedimento foi realizado em um paciente com recomendação médica para o tratamento.

De acordo com o Superintendente do Hospital, Daniel Passeri, a iniciativa será disponibilizada a pacientes renais agudos internados na unidade que apresentem diminuição rápida da capacidade dos rins de filtrar os resíduos metabólicos do sangue. Segundo ele, as causas normalmente incluem condições que diminuem o fluxo sanguíneo para os rins, prejudicando-os ou bloqueando a drenagem da urina.

– Geralmente causada por alguma isquemia ou toxina, a IRA (Insuficiência Renal Aguda) pode ser resolvida em algumas sessões de diálise. Esse procedimento é oferecido a todos os pacientes que necessitam do tratamento de forma aguda, após avaliação do nefrologista, que prescreve uma HDI (hemodiálise intermitente), HDC (hemodiálise contínua) ou HDP (hemodiálise prolongada).

Esse procedimento é realizado geralmente três vezes por semana, com duração de quatro horas ou conforme prescrição médica, podendo ser diário, com uma carga horária menor – explica Passeri, acrescentando que, caso o paciente venha a se tornar crônico, o que é possível, ele será encaminhado a uma clínica de diálise na região, para realizar o procedimento de forma contínua.

O Secretário de Saúde, Luiz Eduardo Saldanha, entende que a iniciativa representa mais uma conquista para o setor, ao disponibilizar na cidade um tratamento para pacientes renais agudos que antes precisavam realizar o procedimento fora de domicílio. “Evitar o deslocamento de um paciente renal internado até outro município certamente proporciona maior comodidade e conforto para quem precisa do procedimento”, avalia.