Itatiaia inicia curso de atendente de farmácia neste sábado

Matéria publicada em 19 de junho de 2021, 13:51 horas

Itatiaia – A Secretaria de Trabalho Emprego e Geração de Renda (Setegre) de Itatiaia deu início a primeira turma do curso de capacitação e aperfeiçoamento de Atendente de Farmácia, neste sábado (19). O curso é em parceria com o Sine do município e tem foco de fazer com que o aluno domine as técnicas de bom atendimento, relação com o público, além de adquirir conhecimentos acerca dos medicamentos e sua ação no corpo humano, uma vez que ele é o primeiro contato entre o cliente e o estabelecimento.

– Uma boa capacitação é essencial para este profissional tão importante e valorizado no setor farmacêutico. A capacitação é uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar no ramo ou aprimorar suas habilidades – declara o secretário de Trabalho Emprego e Geração de Renda, Felipe Santos.

O curso de Atendente de Farmácia apresenta informações sobre empreendedorismo e administração, principais atribuições dos atendentes de farmácia, serviços farmacêuticos e descarte de Medicamentos.