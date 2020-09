Itatiaia inicia nova etapa na substituição das lâmpadas de vapor de sódio por lâmpadas de LED

Matéria publicada em 3 de setembro de 2020, 11:42 horas

Itatiaia- Como parte do Programa de Eficientização da Iluminação Pública, que desde 2018 vem substituindo e instalando um novo sistema de iluminação em toda a cidade, a prefeitura de Itatiaia, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos está trabalhando desde segunda-feira (31), em uma nova etapa do cronograma de substituição das lâmpadas de vapor de sódio por lâmpadas de LED dos postes de diversas localidades do município.

O objetivo da troca das lâmpadas, segundo informou a Secretaria de Obras e Serviços Públicos é oferecer segurança e conforto para quem transita nas ruas e também proporcionar economia, pois o sistema de LED emite uma quantidade de luz maior utilizando bem menos energia em comparação com as lâmpadas convencionais.

De acordo com a pasta, desde o início do trabalho, já foram trocadas lâmpadas na Rua São José, na Avenida dos Expedicionários a partir da intercessão com a Rua São José, no trecho que liga a Avenida dos Expedicionários a Rua Prefeito Assumpção e em toda a extensão da Rua Prefeito Assumpção, na Avenida Industrial Alda Bernardes, na Avenida Itatiaia Country Club, na Estrada da Vila de Furnas e em todas as vias dos bairros Jardim Paineiras e Vila Paraíso.