Matéria publicada em 15 de abril de 2021, 12:54 horas

Na Segunda-feira, 19, serão imunizadas crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas até 45 dias pós parto e profissionais de Saúde

Itatiaia- A Prefeitura de Itatiaia, por meio da Secretaria de Saúde, iniciará a partir de segunda-feira, dia 19, conforme recomenda o Ministério da Saúde, a campanha de vacinação contra a gripe.

A vacinação será feita por fases e grupos prioritários para evitar aglomerações em postos de atendimento e proteger a população das cepas comuns e da Covid-19.

Geralmente a campanha contra a gripe é realizada em abril, mas como a imunização contra a Covid-19 está em andamento, o calendário da vacina da gripe de 2021 está sendo dividido em três fases diferentes, podendo se estender até agosto.

– A Campanha da Gripe será articulada juntamente com a equipe da Atenção Básica, e as unidades de Saúde serão as responsáveis. Com isso, cada enfermeiro gerente responderá por seu bairro integralmente – afirma Andrea Millen, esclarecendo que, hoje (15), começará a vacinação dos profissionais de Saúde.

Sobre a vacina contra a Covid e o início da vacinação contra a Gripe, a responsável pelo setor de Imunização diz que é necessário respeitar o intervalo entre as doses.

O morador que tomou a vacina da fabricante Coronavac, precisa respeitar o intervalo de 14 dias após a segunda dose. O morador que tomou o imunizante da fabricante AztraZeneca, pode tomar a vacina contra a gripe após 14 dias da primeira dose.

– O imunizante contra o coronavírus deve ser priorizado. Pessoas com suspeita de Covid-19 ou sintomas de outras infecções também precisam adiar a vacinação para o vírus influenza – enfatiza Millen.

Para reforçar os cuidados, o Ministério da Saúde reforça que se estiverem completamente recuperados e já se passaram no mínimo quatro semanas do início dos sintomas ou da confirmação do diagnóstico de Covid, podem ir para buscar sua dose para a gripe.

*Postos de Vacinação*

Contato dos postos de saúde

Estratégia de Saúde da Família Vila Flórida

Tel.: (24) 3357-3080

Estratégia de Saúde da Família Vila Magnólia

Endereço: Rua do Cruzeiro S/Nº – Vila Magnólia

Tel.: (24) 3352-3345

Estratégia de Saúde da Família Penedo

Tel.: (24) 3351-1960

UBS – Marechal Jardim

Tel.: (24) 3360-9059

UBS – Centro

Tel.: (24) 3352-6934

Estratégia de Saúde da Família I – Campo Alegre

Tel.: (24) 3352-7004

Estratégia Saúde da Família II – Campo Alegre

Tel.: (24) 3352-6980

Estratégia Saúde da Família de Maromba

Tel.: (24) 3387-1276

Estratégia Saúde da Família da Vila Esperança

Tel.: (24) 3352-6575