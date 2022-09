Itatiaia instala placas de conscientização e combate à violência contra as mulheres

Matéria publicada em 8 de setembro de 2022, 17:54 horas

Itatiaia- A quinta-feira (08) foi marcada, em Itatiaia, pelo lançamento de um projeto de conscientização e combate à violência contra as mulheres, que por meio da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, instalou em diversos pontos da cidade, placas permanentes de conscientização e incentivo a denúncias. Ao todo, 45 placas foram fixadas. De acordo com a secretária da pasta, Luciana Cavallari, a iniciativa é pioneira no país.

– Não adianta falarmos sobre esse assunto apenas em datas específicas. Essa ideia de deixar as placas de maneira permanente é para que em todos os momentos as pessoas olhem e reflitam. Somos uma cidade turística, além dos pontos centrais, também fixamos placas em Penedo e levaremos para Maromba e Maringá. Queremos que moradores e turistas vejam, ponderem e levem essa consciência para sua cidade, para sua região, expandindo essa ideia. Toda mulher merece viver tranquila e sem violência. Esse direito precisa ser exercido.

Segundo o prefeito, Irineu Nogueira, a expectativa é que a iniciativa gere bons resultados e seja referência para outros municípios.

– As mulheres precisam ser respeitadas. Itatiaia é um município que diz não à violência de gênero. Nossa ideia é que essas placas chamem a atenção, que possamos discutir esse assunto e conscientizar o maior número de pessoas contra a violência – afirmou o prefeito.

Participaram do lançamento do projeto, a secretária de Políticas Públicas para as Mulheres de Itatiaia, Luciana Pimentel Cavallari, o prefeito de Itatiaia, Irineu Nogueira, o vice-prefeito, Denilson Sampaio, o Juiz de direito da Comarca de Resende, Dr. Marvin Moreira, representando a Comarca de Itatiaia, o oficial chefe da seção de acompanhamento do Efetivo feminino da AMAN, Cororel João da Costa Paiva Filho, o diretor da Penitenciária de Resende, Eliel Ogawa de Figueiredo Júnior, a representante do Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher de Resende, Érica Tolentino e a inspetora do Núcleo de Atendimento à Mulher da 89ª DP de Resende, Ana Flávia e arepresentante da 18ª seção da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil, Sabrina Rabelo.