Itatiaia irá comemorar o Bicentenário da Independência com solenidade de hasteamento da Bandeira

Matéria publicada em 6 de setembro de 2022, 15:53 horas

Itatiaia- Na quarta-feira, dia 7 de setembro, a Prefeitura de Itatiaia irá comemora o Bicentenário da Independência com uma solenidade de hasteamento da Bandeira do Brasil. A cerimônia irá ocorrer na sede da Prefeitura Municipal, no Centro da cidade, a partir das 8h.

Na programação do evento, em parceria com o Centro Cultural Estalagem, consta também a entrega à comunidade de um marco que homenageia dois itatiaiaenses que integraram a Comitiva de Dom Pedro e estiveram presentes à Proclamação de Independência, às margens do Ipiranga.

Erguido em frente à sede dos Correios, na calçada de acesso ao prédio da Prefeitura, o monumento registra a participação na comitiva imperial dos Capitães Antônio Pereira Leite e João Ferreira de Souza.

De acordo com o professor Marcos Cotrim, membro da Academia Itatiaiaense de História, o Capitão Pereira Leite foi um dos fundadores do Curato de São José de Campo Belo, no final da década de 1820, e construtor do prédio onde hoje funciona a Prefeitura Municipal.