Itatiaia já recebeu dez mil turistas após reabrir hotéis e pousadas

Matéria publicada em 23 de julho de 2020, 13:35 horas

Visitantes vieram do Vale Paraíba Paulista, de São Paulo, do Rio de Janeiro e da região Sul Fluminense

Itatiaia – Após mais de um mês da reabertura do setor hoteleiro, no dia 2 de junho, o município de Itatiaia já recebeu cerca de dez mil turistas. Segundo a prefeitura, a maioria dos visitantes vieram de São Paulo, do Vale Paraíba Paulista, do Rio de Janeiro e da região Sul Fluminense, o que ajudou no crescimento econômico do município.

Até o dia 18 de julho, Itatiaia era o único município da região Sul Fluminense que não havia registrado mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O município já reabriu alguns setores como turismo, igrejas, academias, feira livre, comércio, entre eles bares e restaurantes.

Segundo os decretos publicados pelo prefeito Eduardo Guedes, pousadas e hotéis podiam funcionar com 40% da ocupação de quartos, agora podem ter 70% da ocupação, seguindo as normas sanitárias.

A prefeitura segue com a fiscalização no comércio do município e desde o início da quarentena provocada pela pandemia já foram fechados 50 estabelecimentos comerciais por não cumprirem as determinações dos decretos.

Casos

Itatiaia chegou a 150 casos confirmados da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, nesta quinta-feira (23). Destes, 62 já estão recuperados da doença após passarem pelo período de 14 dias sem apresentarem piora no quadro de sintomas. O município já notificou 257 suspeitos, sendo que 91 já foram descartados e um óbito pela doença foi confirmado. Além disso, foram identificados 900 casos leves de Síndrome Gripal, dos quais 657 já receberam alta do isolamento.

Confira o ranking de bairros com mais casos confirmados em Itatiaia: Jardim Itatiaia (29), Country Club (13) e Campo Alegre (13), Penedo (12), Vila Odete (8), Vila Pinheiro (8), Nova Conquista (8), Vila Magnólia (8), Vila Maia (7), Centro (5), Vila Martins (5), Vila Esperança (3) e Vila Paraíso (3).

Outras localidades como Vila Flórida, Jardim Paineiras, Maromba e Jardim Manchete registraram duas ocorrências do vírus. Já os bairros Vila Niterói, Parque Nacional, Jardim Lugano, Jardim das Rosas e Jardim Martinelli confirmaram apenas um infectado.