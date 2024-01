Itatiaia oferece curso de qualificação profissional para mulheres em vulnerabilidade

Itatiaia – A Prefeitura de Itatiaia, por meio da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, firmou parceria com o Governo do Estado, aderindo ao Programa Mulheres Mil. A iniciativa tem objetivo de oferecer qualificação profissional para mulheres que se encontram em vulnerabilidade e risco social, vítimas de violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral e moradoras de locais com infraestrutura deficitária.

As vagas serão para o curso de assistente de logística e as inscrições serão abertas no dia 25 de março, podendo ser feitas até o dia 05 de abril, na Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, localizada na Rua Coronel José Mendes Bernardes, nº 14, bairro Vila Paraíso. O telefone para mais informações é (24) 3352-1339. Poderão se cadastrar mulheres acima de 16 anos em situação de violência ou vulnerabilidade.