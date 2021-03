Matéria publicada em 23 de março de 2021, 13:03 horas

Itatiaia- Com o objetivo de oferecer um treinamento especializado sobre as normas de segurança e combate à transmissão do vírus junto a equipe de higienização da instituição, a Prefeitura de Itatiaia, por meio da Secretaria de Administração e do Comitê de Crise no Enfrentamento à Covid-19, realizou nesta segunda-feira, dia 22, uma capacitação junto a esses profissionais.

Na ocasião, os profissionais que atuam na limpeza e manutenção do prédio, assim como os auxiliares de serviços gerais, compartilharam ações planejadas para a assepsia dos ambientes de trabalho seguindo as recomendações dos protocolos de saúde do Ministério da Saúde.

Entre os reforços que foram atualizados, estão ações práticas de proteção, como a frequência na lavagem das mãos até a altura dos punhos, com água e sabão ou álcool em gel 70%. E para manter os ambientes limpos e bem ventilados foram tratadas da importância da atenção à correta aplicação dos produtos e utensílios.

Quanto aos cuidados pessoais foram abordados casos do dia-a-dia dos quais possam influenciar em bons hábitos, como o uso obrigatório da máscara de proteção; a cobertura do nariz e boca, ao tossir ou espirrar, que deve ser feita com lenço ou com a parte interna do cotovelo e não tocar nos olhos, mantendo as mãos sempre limpas.

Ainda de acordo com a Secretaria, devem ser mantidas as medidas de distanciamento de no mínimo um metro entre as pessoas, tanto em lugares de livre circulação, quanto em espaços públicos internos e de convívio social.

Também foi dada atenção ao não compartilhamento de objetos de uso pessoal. No encerramento da reunião, os servidores visitaram as salas de trabalho e orientaram os profissionais de cada setor.