Itatiaia paga segunda parcela do 13º nesta sexta-feira (15)

Itatiaia – O pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores públicos do município de Itatiaia foi efetuado nesta sexta-feira (15). Vão receber a gratificação natalina os 2.262 mil funcionários que trabalham na administração direta, funcional e autárquica, além de inativos e pensionistas, o que representa uma injeção de R$ 4.949.897,30 na economia da cidade.

A prefeitura de Itatiaia realizará também nesta sexta, como gratificação natalina, além dos R$ 285,07 referentes ao repasse mensal, o pagamento de R$ 1.100,00 como crédito adicional no vale alimentação dos servidores públicos municipais estatutários e celetistas em exercício e do IPREVI (Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Itatiaia).

Como exposto na lei que dispõe sobre o crédito adicional, publicada no Boletim Oficial de quarta-feira (13) – https://itatiaia.rj.gov.br/wp-content/uploads/2023/12/BO_223_2023-ASSINADO.pdf – não terão direito ao crédito adicional os servidores que se encontrem em licença sem vencimento; afastados, cautelarmente, respondendo a Processo Administrativo Disciplinar ou Processo judicial ou que estejam cedidos ou permutados pelo município, independente do ônus.

O prefeito Irineu Nogueira afirmou que o sucesso dos projetos do governo municipal depende, e muito, do funcionalismo.

“Vale destacar também a participação do Legislativo como parceiros neste processo de valorização dos servidores. O funcionalismo atua diretamente no atendimento do interesse coletivo e vamos seguir buscando, de maneira constante, valorizar a categoria pela qualidade na realização dos serviços públicos”, comenta.