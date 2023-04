Itatiaia passa a integrar roteiro nacional do turismo

Matéria publicada em 15 de abril de 2023, 07:42 horas

Parque Nacional do Itatiaia (PNI), Penedo, Maringá e Maromba colocam a cidade como um dos principais destinos turísticos do Estado do Rio

Itatiaia – Itatiaia integra, oficialmente, o Mapa do Turismo Brasileiro. Certificado atestando a inserção da cidade no documento foi emitido na quinta-feira (13) pelo Ministério do Turismo, através do PRT (Programa de Regionalização do Turismo) e dos Interlocutores Estaduais da iniciativa. O Programa de Regionalização do Turismo propõe o desenvolvimento da atividade, com foco no planejamento coordenado e participativo, integrando os diferentes atores públicos, privados e da sociedade civil.

O Mapa reúne municípios com vocação turística ou impactados pelo setor de viagem. De acordo com o Ministério do Turismo, para se cadastrar, os municípios precisam atender a alguns critérios, dentre eles possuir um órgão responsável pelo setor turístico e orçamento definido para investimentos. Também é necessário que as empresas e trabalhadores estejam registrados no Cadastur (Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos). Este credenciamento certifica ao turista que o serviço é regularizado e confiável.

O Parque Nacional do Itatiaia (PNI), Penedo, Maringá e Maromba colocam a cidade como um dos principais destinos turísticos do Estado do Rio.

O Secretário Municipal de Turismo, Denilson Sampaio, destaca que a pasta realizou um minucioso levantamento da estrutura turística da cidade, para embasar as informações que seriam repassadas ao governo federal. Desta forma, Itatiaia está com seu cadastro totalmente regular junto ao Ministério do Turismo. “Além disso, o município precisa comprovar a existência de um Conselho Municipal de Turismo ativo e ter assinado um termo de compromisso com o Programa de Regionalização do Turismo”, explica.

Denilson salienta que o objetivo do Mapa do Turismo é nortear a definição de políticas públicas, incluindo a destinação de recursos do Ministério do Turismo para obras de infraestrutura e oferta de cursos de qualificação profissional, por exemplo. Até março do ano passado constavam do instrumento, ao todo, 2.542 cidades, distribuídas em 322 regiões turísticas, cidades que adotam o turismo como estratégia de desenvolvimento e identifica necessidades de investimentos e ações para promoção do setor em cada região turística do país.

– Integrar o Mapa do Turismo é estar apto a ser beneficiado diretamente com ações e recursos do governo federal para ampliar o desenvolvimento da atividade turística local. Em Itatiaia temos o compromisso de apoiar o setor, que é de fundamental importância em nossa economia, gerando emprego e renda para inúmeras famílias – afirma.