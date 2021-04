Matéria publicada em 27 de abril de 2021, 14:56 horas

Itatiaia – O serviço de fisioterapia hospitalar passa a ser oferecido 24 horas por dia no Hospital Municipal Manoel Martins de Barros, em Itatiaia. A surgiu com a nova administração da unidade hospitalar e visa minimizar a demanda pelo serviço que se tornou importante em meio à pandemia instaurada pelo novo coronavírus.

Setores

Atuação da fisioterapia hospitalar se dá nos setores de clínica médica, maternidade, pronto-socorro, sala vermelha e Centro de Tratamento da Covid-19. A equipe é composta por 6 profissionais e uma supervisora. A proposta, segundo Paula Motta, supervisora da Fisioterapia hospitalar, é manter como um serviço permanente.

– O Centro de Reabilitação Municipal, que oferece o serviço de fisioterapia, não deixa de existir. Ele existe e se mantém eficiente. Nosso trabalho aqui no hospital municipal é ofertar o serviço de Fisioterapia Hospitalar, um serviço que era tímido em anos passados e agora, com um olhar mais humanizado pela atual administração do hospital, passou a ser ofertado 24h por dia – declara Paula Motta.

O serviço tem uma aceitação favorável pela equipe médica e para o paciente, pois os resultados são visíveis.

– O que era uma carga horária dividida, hoje é integrada. Integramos equipe, alinhamos propósitos e iremos avançar para um serviço mais humanizado e eficiente ao cidadão. A nossa estrutura já era a existente, o que gera economia para os cofres públicos. Ampliamos o serviço com organização e boa vontade – declarou o Diretor do Hospital Municipal, Carlos Henrique Lopes, enfatizando que se a unidade médica poderá contratar mais gente para atender a demanda.

Fisioterapia Respiratória

Com a finalidade de auxiliar na reabilitação dos pacientes que contraíram o novo coronavírus, Itatiaia vem oferecendo serviços de fisioterapia respiratória às pessoas afetadas pela Covid-19, principalmente aquelas que apresentaram sintomas mais graves. O objetivo do tratamento é melhorar a qualidade de vida dos pacientes, além de contribuir com o retorno seguro as suas atividades diárias.

As sessões acontecem aos domingos, das 08h às 17h, no Hospital Municipal Manoel Martins de Barros, no Jardim Itatiaia. Para receber o tratamento é necessário fazer o agendamento através da Centro Municipal de Fisioterapia, por meio do telefone (24) 3352-1438 ou (24) 9 92148162.