Itatiaia: PNI registra primeiras temperaturas negativas de 2025

Itatiaia – A temporada de baixas temperaturas na região Sul Fluminense já começou. E foi justamente no ponto mais alto do Estado do Rio de Janeiro o primeiro registro: -1,5C na parte alta do Parque Nacional do Itatiaia (PNI).

O Brasil ainda está no Outono, estação de transição entre Verão e Inverno. Porém, esse período também costuma ser de bastante frio no PNI, que registrou sua primeira temperatura negativa de 2025, na madrugada desta sexta-feira (2).

Conhecida pelas suas tempeturas baixíssimas, o PNI promete ficar ainda mais gelado conforme vai se aproximando do inverno, que começa na segunda quinzena de junho. Novas tempeturas negativas são esperadas para o Parque, um dos cartões postais mais visitados da região Sul Fluminense.

O Pico das Agulhas Negras, localizado no Parque Nacional do Itatiaiai, é o ponto mais alto do Estado do Rio de Janeiro com 2.791m metros de altitude e é o quinto ponto mais alto do Brasil.