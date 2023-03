Itatiaia pode sediar peneira para as categorias de base do Flamengo - Diário do Vale

Itatiaia pode sediar peneira para as categorias de base do Flamengo

Matéria publicada em 6 de março de 2023, 18:00 horas

Reunião entre o prefeito Irineu Nogueira com representante do clube aconteceu nesta segunda-feira (6)



Itatiaia – O prefeito Irineu Nogueira recebeu nesta segunda-feira (06), a visita do vice-presidente de Futebol de Base, Futebol Feminino e futsal no Clube de Regatas do Flamengo, Victor Zanelli. O dirigente veio apresentar para o Chefe do Executivo a possibilidade de Itatiaia sediar uma peneira do time rubro-negro, para jovens entre 08 a 12 anos.

Além do prefeito e do representante, participaram do encontro o Secretário de Turismo, Denílson Sampaio; a Secretária de Esporte e Lazer, Sônia Barbosa; e o diretor de Esportes de itatiaia, Amarildo Faria. “Foi um primeiro contato e temos todo interesse em ter um grande clube como o Flamengo presente aqui em Itatiaia”, comentou o prefeito.

A secretária de Esporte e Lazer, Sonia Barbosa de Sousa, tratou dos detalhes com o representante do clube. A expectativa é que a peneira seja realizada de seis em seis meses. “Ainda vão ser definidos o número de crianças, local e dia desta peneira. Será uma ótima oportunidade para crianças e jovens do município de buscar um espaço nas categorias de base de um importante clube do futebol brasileiro”, afirma Sônia.