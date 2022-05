Itatiaia pode ter Polo da FIA – RJ

Matéria publicada em 9 de maio de 2022, 18:01 horas

Itatiaia- A implantação de um Polo da FIA (Fundação para a Infância e Adolescência – RJ), em Itatiaia, foi debatida logo pelo prefeito Irineu Nogueira, pelaConsultora Especial de Projetos para a Assistência Social, Simone Barbosa, e pela presidente da entidade, Fernanda Lessa Flores Rodrigues. A Fundação tem um papel destacado no contexto do Sistema de Garantia de Direitos, na área da Criança e do Adolescente do Estado do Rio de Janeiro.

O prefeito Irineu Nogueira destacou a importância de a administração municipal cuidar da criança e do adolescente. Segundo ele, a atenção que o Poder Público dedica aos jovens é importante, buscando orientá-lo e prepará-lo para a vida. De acordo com a Consultora Especial de Projetos para a Assistência Social, Simone Barbosa, o objetivo de uma parceria com a FIA – RJ é colocar em prática políticas públicas de garantia de direitos na área da infância e adolescência.

Segundo ela, a ideia é também implementar serviços e ações de proteção social, voltados para crianças e adolescentes que se encontram com seus direitos violados e/ou ameaçados. Neste sentido, um polo da FIA – RJ em Itatiaia seria bastante interessante, pois a entidadedesenvolve ações essencialmente dirigidas ao atendimento de crianças e adolescentes em situação de violência física, psicológica, negligência, abandono e abuso sexual no âmbito familiar.

“Esse trabalho é realizado nos Núcleos de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítimas de Violência. Os Polos de Atendimento da FIA em todo o estado estão capacitados para orientar as famílias e/ou interessados. Aproveitamos a visita da presidente da FIA – RJ e mostramos locais em que a unidade pode ser instalado”, explica Simone.