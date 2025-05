Itatiaia promove ações pelo Maio Laranja

Itatiaia – A Secretaria Municipal de Saúde de Itatiaia, realiza, a partir desta sexta-feira (9), ações em alusão ao Maio Laranja, mês dedicado ao combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Ao longo do mês, unidades de saúde em diversos bairros do município receberão palestras e rodas de conversas com a equipe Estratégica da Saúde eMult, abordando temas como proteção e cuidados, enfrentamento do medo e quebrando barreiras.

A primeira unidade a receber as informações dos profissionais será a UBS Marechal Jardim, nesta sexta-feira (9). As palestras “Quebrando Barreiras: unindo vozes pela infância e adolescência e Desconstruindo o Medo: um novo tempo de proteção e cuidado acontecerão a partir das 8h30.

A programação conta ainda com uma ação educativa na Barreira Fiscal, próximo ao bairro Nhangapi, que será voltada para os profissionais do transporte, que circulam pelo local. A atividade contará com panfletagem, aferição de pressão arterial, orientação e terá a parceria da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos.

De acordo com Secretária de Saúde, Giane Gióia, as ações do Maio Laranja têm como objetivo informar a população e promover um espaço de diálogo e acolhimento.

“As atividades reforçam o compromisso do município com a proteção dos direitos das crianças e adolescentes, incentivando a informação, o cuidado e o acolhimento. A Secretaria convida toda a comunidade para participar e a contribuir com esse trabalho por uma infância segura e protegida”, disse.

Confira a programação:

Quarta-feira (15), às 14h – Campo Alegre

Temas: Desconstruindo o Medo: um novo tempo de proteção e cuidado e Crianças e adolescentes precisam de cuidados;

Segunda-feira (19), às 8h30 – Penedo

Temas: Honra e Coragem: meninos que lutam pela verdade e Desconstruindo o Medo: um novo tempo de proteção e cuidado;

Quarta-feira (21), às 9h – Barreira Fiscal

Ação educativa voltada a profissionais do transporte, com panfletagem, aferição de pressão arterial, orientação em saúde e sensibilização sobre o enfrentamento à violência sexual infantojuvenil;

Quinta-feira (22), às 8h30 – Vila Florida

Temas: Quebrando Barreiras: unindo vozes pela infância e adolescência e Desconstruindo o Medo: um novo tempo de proteção e cuidado;

Quinta-feira (29), às 9h – Maromba

Temas: Quebrando Barreiras: unindo vozes pela infância e adolescência e Honra e Coragem: meninos que lutam pela verdade.