Itatiaia promove encontro com comerciantes

Itatiaia – A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, promoveu nesta terça-feira (8), uma reunião com os comerciantes do município, com o objetivo de proporcionar um espaço de diálogo aberto com a finalidade de fomentar o comércio local.

A reunião aconteceu na Câmara Municipal, no Centro, e contou também com a presença de representantes de outras pastas da Administração Municipal. No encontro, os comerciantes tiveram a oportunidade de compartilhar suas ideias, sugestões e, principalmente, os desafios que enfrentam no dia a dia de seus negócios.

Durante a reunião também foi destacado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico a importância de ouvir diretamente aqueles que vivenciam as realidades do comércio local, uma vez que suas experiências e sugestões são essenciais para o planejamento de ações que promovam o crescimento e o fortalecimento econômico do município.

“A reunião foi uma oportunidade para que os comerciantes compartilhassem suas ideias de como a administração pública pode apoiar seus negócios. Dessa forma, fica mais fácil identificar soluções eficazes para melhorar o ambiente empresarial, criar projetos e atrair mais oportunidades para a cidade. Buscamos um comércio mais forte, sustentável e integrado com as necessidades da comunidade”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Isaque Farizel.

O secretário lembra que com ações planejadas a partir das demandas dos comerciantes será possível que o comércio se desenvolva de forma mais sólida.