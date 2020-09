Itatiaia promoverá Campanha de Multivacinação para crianças e adolescentes no mês de outubro

Matéria publicada em 30 de setembro de 2020, 11:01 horas

Itatiaia – O mês de outubro terá programação voltada para a Campanha Nacional de Multivacinação em Itatiaia, a partir do dia 06, próxima terça-feira. A ação ocorrerá até o dia 30, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, nos postos de saúde.

O público-alvo são crianças com idade de um a quatro anos 11 meses e 29 dias, e receberão uma dose da vacina contra a Poliomielite. A vacina é voltada para todas as crianças menores de cinco anos, mesmo com a caderneta em dia.

Já as crianças e adolescentes na faixa etária de dois meses a 15 anos também devem ir aos postos com pais ou responsáveis para atualização dos cartões de vacinação.

Adultos de 20 a 49 anos que ainda não vacinaram contra o sarampo também devem comparecer às unidades de saúde para serem imunizados.

Dia D

O Dia D da Campanha será no dia 17, sábado, em todas as unidades básicas de saúde, das 8h às 17h. Moradores e responsáveis devem ter em mãos o cartão do SUS e a caderneta da vacina para a imunização.