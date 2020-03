Itatiaia promoverá captação para profissionais do pré-natal

Matéria publicada em 11 de março de 2020, 08:48 horas

Itatiaia – A Secretaria de Saúde de Itatiaia promoverá, na próxima semana, um trabalho de reformulação estratégica, com a nova equipe do pré-natal da maternidade Manuel Martins de Barros, para resolução de baixo e alto risco na gravidez. O treinamento aprimorará técnicas que auxiliem nas condições de acompanhamento das pacientes trazendo melhorias à saúde da futura mãe e de seu filho.

Serão realizados exames clínicos e laboratoriais, além de encontros programados com as mulheres e as famílias, onde serão estabelecidos diálogos que possam sanar as inseguranças naturais do período gestacional.

O secretário de Saúde, Carlos Magno, explicou que o trabalho que envolve os profissionais de todas as unidades de saúde do município é orientado a cada paciente de forma particular e personalizado, possibilitando uma relação mais humanizada e qualitativa.

– Mais do que um “vigia” da gestação, um bom pré-natal auxilia a gestante a manter uma gravidez mais saudável. Em breve, teremos ainda uma nova maternidade que irá ampliar o nosso quantitativo de atendimentos, o que vai ser muito positivo pra nossa região – concluiu o secretário.