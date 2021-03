Matéria publicada em 11 de março de 2021, 07:53 horas

Itatiaia- A prefeitura de Itatiaia através da Secretaria municipal de saúde prorrogou o processo Seletivo Simplificado para a Contratação Temporária de profissionais da Saúde.

De acordo com o Edital 005/2021 a inscrição que encerraria nesta quarta-feira, dia 10, foi prorrogada até sexta-feira, dia 12.

Os interessados em se inscrever para uma das 50 vagas disponíveis devem comparecer das 09h às 16h, na Secretaria Municipal de Saúde (Av. dos Expedicionários nº 399, Centro).

De acordo com a prefeitura, as oportunidades são para médicos Obstetra Plantonista, Pediatra Plantonista, Pneumologista Ambulatorial, Infectologista Ambulatorial, Gastroenterologista com especialidade em hepatologia Ambulatorial, Neuropediatra Ambulatorial para atendimento as Necessidades Hospital Municipal e Ambulatório, Médico Clínico Geral Plantonista, Enfermeiro plantonista e Técnico Enfermagem plantonista para enfrentamento à Pandemia da COVID-19.

Segundo a secretaria municipal de saúde, os salários variam entre R$ R$ 1.317,01 e R$1.829,24, de acordo com o cargo escolhido, podendo ser acrescidos de gratificações conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.

Para se inscrever é preciso que o candidato preencha um formulário de inscrição, que deve ser retirado na Secretaria Municipal de Saúde e entregue no mesmo local juntamente com a documentação exigida.

É necessário ainda que os interessados preencham todos os requisitos exigidos. Conforme descrito no edital é exigido ter idade acima de 18 anos, ser brasileiro nato ou naturalizado, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, possuir a formação e requisitos para o exercício profissional respectivo, se aposentado, o candidato deverá ser amparado pelas exceções previstas no inciso XVI do art.37 da Constituição Federal de 1988. O candidato aposentado pelo INSS pode se inscrever e participar do processo seletivo, consoante o disposto no art. 37, § 10, da Constituição Federal.

A seleção será realizada por meio de Prova de Títulos, de caráter eliminatório e classificatório que serão considerados para avaliação dos candidatos.

O Processo Seletivo não tem validade de concurso público e o prazo da contratação é 12 meses, a contar da data de publicação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período.

O edital completo poder ser consultado no Boletim Oficial da Prefeitura no endereço eletrônico www.itatiaia.rj.gov.br. O resultado final também será publicado no Portal Oficial

A realização do processo Seletivo Simplificado leva em consideração a situação de saúde pública enfrentada em nível mundial; os Decretos nº 46.970/2020 e 46.973/2020 do Governo do Estado do Rio de Janeiro e a necessidade de proteger a população da proliferação do Coronavírus. Também é levada em consideração a necessidade de preencher o quadro de Técnicos de Enfermagem, Enfermeiros, médicos plantonistas até que se conclua o Concurso Público municipal.