Itatiaia reabre o setor hoteleiro e passa a receber turistas

Matéria publicada em 8 de junho de 2020, 16:04 horas

Itatiaia – O município de Itatiaia voltou a receber turistas no mês de junho após o prefeito Eduardo Guedes assinar os decretos de nº 3.459/2020 e de nº3.435/2020, que determinam a reabertura de academias, igrejas, templos religiosos, entre outros setores, incluindo o setor hoteleiro. Com isso, o funcionamento de empreendimentos e estabelecimentos da rede hoteleira da cidade foi liberado pela prefeitura.

Confira na íntegra o decreto que permite reabertura do setor hoteleiro

– De acordo com o decreto de número 3.459, fica determinado que o limite de disponibilidade da capacidade de acomodação em hotéis seja de 40% e de que sejam efetuadas todas as regras de higienização já determinadas (decreto 3.435/2020) – explicou em nota a prefeitura.

Para que hotéis, pousadas ou similares voltem a funcionar durante este período de quarentena, os estabelecimentos precisam encaminhar informações como o nome do estabelecimento, as datas e controles das reservas realizadas, com o nome e CPF e de todos os hóspedes agendados, para a Secretaria Municipal de Turismo.

– O mesmo procedimento deve ser adotado por restaurantes da região turística do Parque Nacional, Penedo, Maringá e Maromba ou de qualquer outra localidade (deve ser respeitando o limite máximo de 50% de ocupação). O prazo mínimo para o envio do formulário é de pelo menos 24h de antecedência da data de confirmação de reserva e deverá ser realizado pelo e-mail: turismo@itatiaia.rj.gov.br, ou ainda por meio de ofício protocolado na própria Secretaria – acrescentou em nota.

A recepcionista de um dos hotéis de Penedo, bairro turístico de Itatiaia, Melanie Mayerhoff, de 21 anos, aguarda a chegada dos visitantes.

— Estamos adotando todas as medidas de higiene e cuidados, estudando também as melhores práticas. Aos poucos estamos nos adaptando ao novo normal. Temos reserva já para a próxima segunda-feira e o nosso maior desafio agora é o de tranquilizar os nossos clientes para que possam sentirem-se acolhidos. — destacou.

As barreiras sanitárias instaladas nas entradas dos municípios controlarão os acessos dos turistas. Os visitantes terão a temperatura corporal avaliada, e em casos suspeitos, serão encaminhados para uma unidade hospitalar e passarão por avaliação médica.

– A Secretaria orienta que cada espaço de acomodação passe a utilizar termômetros com infravermelho para aferir a temperatura de seus hospedes e funcionários, em todas as ocasiões, tanto de entrada, quanto as de saída – concluiu a prefeitura de Itatiaia.