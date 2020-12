Itatiaia realiza mais de 2 mil testes da Covid-19 e mantém serviço de checagem constante

Matéria publicada em 1 de dezembro de 2020, 11:25 horas

Itatiaia- A Prefeitura de Itatiaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou um levantamento sobre o trabalho de testagem que a equipe de epidemiologia em saúde vem efetuando para identificação de possíveis casos da Covid-19.

De acordo com a pesquisa, foram realizados 2.306 testes desde o início da identificação dos primeiros casos confirmados, sendo 1.829 destes, dentro das dependências das Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Ao todo, 47.694 testes estão disponíveis à utilização da população.

Até o fim do mês de novembro, o município apresentou 543 casos confirmados para a doença, 64 a mais do que no mesmo período do mês de outubro. A detecção do vírus é feita por teste rápido sorológico (381 pessoas) e PCR (162).

Como procurar ajuda?

Para que seja realizado o atendimento é necessário que pessoa com os sintomas da doença comunique, por telefone à unidade mais próxima da sua residência, a situação e faça o agendamento para um posterior comparecimento ao local. No dia da consulta é importante entregar ao profissional de saúde um documento com foto e o cartão do SUS. O uso da máscara também é obrigatório.

A Secretaria de Saúde recomenda que desde os primeiros sintomas, a pessoa com a suspeita da Covid-19, busque informações que possam auxiliar no combate efetivo da doença e que fique afastada de qualquer atividade de contato que possa colocar outras pessoas em risco.

Outra recomendação, para os casos em que persistirem os sintomas, é de que o indivíduo seja encaminhado imediatamente aos postos de triagem nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para avaliação e acompanhamento médico.

O vírus se apresenta de diferentes maneiras, entre elas: febre, tosse, dor de garganta, coriza, falta de ar e cansaço. Para que seja mantida a segurança no controle de propagação é muito importante que a pessoa confirmada com a doença evite contato físico com outras pessoas, incluindo os familiares, principalmente, idosos, crianças e doentes crônicos.

Veja a lista completa com as unidades básicas de saúde que realizam o teste para a Covid-19:

– ESF Campo Alegre I – Endereço: Avenida Napoleão Duarte nº 657, Campo Alegre. Tel.: (24) 3352-7004.

– ESF Campo Alegre II – Endereço: Avenida Napoleão Duarte, S/N, Campo Alegre. Tel.: (24) 3352-6980 / 3352-1604.

– Policlínica Municipal (Centro) – Endereço: Avenida dos Expedicionários, nº175, Centro. Tel.: (24) 3352-1979.

– UBS Marechal Jardim – Endereço: Rua dos Ilhéus, s/nº, Marechal Jardim. Tel.: (24) 3360-9059.

– ESF Maromba / Maringá – Endereço: Maromba / Maringá, nº01, Visconde de Mauá.

– ESF Penedo – Endereço: Rua Tupi, S/N, Penedo – Itatiaia/RJ. Tel.: (24) 3351-1960.

– ESF Vila Esperança – Endereço: Rua Juliana Campos Neves, nº 1753, Vila Esperança. Tel.: (24) 3352-6575.

– ESF Vila Flórida – Endereço: Rua das Margaridas S/N – Villa Flórida. Tel.: (24) 3357-3080.

– ESF Vila Magnólia – Endereço: Rua do Cruzeiro S/N – Vila Magnólia. Tel.: (24) 3352-3345.