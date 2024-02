Itatiaia realiza mutirão contra dengue nesta quarta-feira

Itatiaia – Em ação de prevenção e combate à dengue, a prefeitura de Itatiaia realiza nesta quarta-feira (21), a partir das 9h, um mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti nos bairros Nova Conquista, Campo Alegre e Jardim Itatiaia.

A ação contará com visitas casa a casa, para eliminação de criadouros e orientações à população sobre cuidados para evitar a proliferação do mosquito, ambas realizadas pelos agentes de combate a endemias com o reforço da equipe da Cruz Vermelha.

Profissionais da Secretaria de Obras e Serviços Públicos também irão percorrer os bairros para recolher materiais que possam acumular água e servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypt. A orientação é de que, durante o mutirão, os moradores separem e coloquem nas calçadas os materiais de descarte.

– Será uma importante mobilização de combate à dengue, que posteriormente passará por outros bairros. É fundamental que a população saiba que só vamos conseguir combater o mosquito com união de todos, ou seja, recebendo os agentes e também cada uma fazendo a vistoria cuidadosa de suas casas para que possam identificar qualquer lugar que possa ser um criadouro do mosquito – disse o secretário de saúde, Luiz Saldanha.

O papel fundamental da população na luta contra o mosquito foi reiterado pelo prefeito Irineu Nogueira, que reforçou as ações contínuas realizadas pela prefeitura, durante o ano inteiro.

– O trabalho de combate ao mosquito segue acontecendo com a passagem do carro fumacê, com a visita dos agentes levando orientações e vistoriando as residências e com a limpeza da cidade, mas é preciso que cada morador nos ajude nessa luta. Contamos com a participação de todos – finalizou.