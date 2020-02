Itatiaia realizará palestras sobre manipulação de alimentos em março

Matéria publicada em 28 de fevereiro de 2020, 11:17 horas

Itatiaia – A Vigilância Sanitária de Itatiaia em parceria com a Sala do Empreendedor e a Emater-Rio (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro) realizarão palestras sobre higiene na alimentação e manipulação de alimentos, no dia 16 do próximo mês, no bairro Jardim Itatiaia.

O objetivo do ciclo de formação continuada é oferecer aos empreendedores locais, e demais interessados, conhecimentos para manipulação segura de alimentos, desenvolvendo habilidades de higiene pessoal, ambiental e na utilização de equipamentos.

Palestras

As palestras serão gratuitas e divididas no turno da manhã, entre 9h e meio dia, e no turno da tarde, das 13h às 16h, e abordarão assuntos como: fabricação de alimentos, esterilização e pasteurização de Vidros, modelos de gestão, produtividade e comercialização.

O encontro ocorrerá na Associação dos Moradores Amigos do Jardim Itatiaia, localizada na Avenida Três, nº 166.

Inscrições

As inscrições poderão ser realizadas pelos e-mails itativisa@gmail.com e saladoempreendedoritatiaia@gmail.com.

Para mais informações, ligar para o telefone 3352-6744.