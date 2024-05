Itatiaia recebe capacitação para rede hoteleira nesta terça (14)

Agulhas Negras – O PROENH-RJ, programa de encontros com foco na capacitação da hotelaria, organizado pela ABIH-RJ, será realizado amanhã, terça-feira, dia 14, em Itatiaia. Será uma tarde inteira com diversas palestras com foco operacional para os gestores hoteleiros, das 14h às 18hs, no salão de convenções do Hotel da Cachoeira (Rua Santa Rita, n.º 60, Penedo, Itatiaia).

Ao todo serão quatro palestrantes de quatro diferentes áreas do segmento: RH, com a gestora em capacitação, Daniela Falcão (Escola da Hotelaria), que abordará o tema “Construindo Equipes de Excelência: Capacitação Profissional como Diferencial Competitivo em Hotéis”; Gestão Hoteleira/Comercial, com Jaime Neto (diretor geral do Hotel Fazenda Santa Bárbara), que falará sobre “Estratégias comerciais, precificação e regras tarifárias”; também em gestão, mas no setor tecnológico, Patrícia Beltran fará a palestra “Além da Hospitalidade: Elevando a Gestão da Experiência do Hóspede”; e Ana Cláudia Peixoto (consultora do Sebrae/RJ) abordará o tema “Hiperexperiências – Criatividade e proposta de valor na criação em produto de experiência, o turismo de experiência aplicado aos meios de hospedagem”.

“É um momento importante para o segmento da hotelaria de Itatiaia, onde a capacitação disponibilizada por meio do programa já traduz ações diretas pensando na próxima alta temporada. Aproveitamos essa ação para promover esse destino de forma a valorizar o setor do turismo e qualificar cada vez mais a hospitalidade em nosso estado”, destaca o presidente da ABIH-RJ, Paulo Michel.

O evento será gratuito e ainda contemplará os presentes com um certificado da ABIH-RJ. O programa ainda conta com o apoio da Setur-RJ e da Turisrio e da Prefeitura de Itatiaia, por meio da Secretaria de Turismo de Itatiaia, e do Sebrae/RJ, Pró-Penedo e Conretur das Agulhas Negras.

As inscrições poderão ser feitas até o dia do evento (14/05) na parte da manhã, mas as vagas são limitadas! Acesse o link a seguir e inscreva-se!

https://lp.abihrj.com.br/proenh-rj-itatiaia/