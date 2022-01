Itatiaia registra em 24h um total de 67 pacientes com síndromes gripais

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2022, 17:36 horas

Nos últimos dias o município tem registrado aumento exponencial de atendimento no Hospital Municipal e na unidade de pronto atendimento de Penedo

Itatiaia- A Prefeitura de Itatiaia, por meio da Secretaria de Saúde alerta que nos últimos dias tem registrado aumento exponencial de atendimento de síndromes gripais no Hospital Municipal e na unidade de pronto atendimento 24 horas de Penedo.

De acordo com o setor de Epidemiologia, em 24 horas, foram registrados 67 pacientes com síndromes gripais. Quarenta pessoas estão em isolamento. Até o momento, os casos, em sua grande maioria, têm dado resultado negativo para a Covid-19, entretanto, outras doenças típicas desse período também são perigosas e podem gerar casos graves e levar a óbito.

– Atualmente, o estado do Rio de Janeiro passa por um surto da gripe causado pela Influenza, vírus H3N2. Nesse sentido, estaremos reforçando o nosso contingente de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnicos de laboratório e recepcionistas, nas unidades de saúde com atendimento 24h – relatou o prefeito de Itatiaia, Thiago Rodrigues.

A administração municipal ressalta que não houve aumento nas internações de casos graves da doença, mas constatamos, por outro lado, um aumento significativo no número de atendimentos ambulatoriais. Como consequência, há um aumento no tempo de espera para este tipo de atendimento, tanto no Pronto Atendimento 24h de Penedo, quanto no Hospital Municipal de Itatiaia.

– Pedimos a compreensão de todos os usuários dos serviços de saúde por eventuais casos maior tempo de espera, mas infelizmente esse é um reflexo inevitável desse surto de gripe que acomete o estado e outras regiões do país. É importante assegurar a cada morador que todos os pacientes passam por uma triagem e aqueles que são classificados com necessidade de atendimento prioritário, são atendidos de imediato. A equipe de saúde segue as normas e diretrizes do ministério da saúde para classificar os pacientes de acordo com a complexidade dos casos – explica Thiago.

O prefeito acrescenta que o momento ainda exige cautela.

– Nossa recomendação é que a população evite exposições desnecessárias e sem proteção. Estamos monitorando de perto os dados epidemiológicos do município e do estado. Para combater novos casos de gripe e, também, para controlar a Covid-19, que ainda não acabou, é recomendável que todos continuem com os protocolos de distanciamento social, higienização constante das mãos e uso correto da máscara de proteção individual, principalmente em locais fechados – destaca.