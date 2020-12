Itatiaia registra mais seis novos casos positivos de Covid-19

Matéria publicada em 11 de dezembro de 2020, 10:19 horas

Itatiaia- De acordo com os dados obtidos pela Vigilância Epidemiológica em Saúde de Itatiaia, atualizados nesta quinta-feira, dia 10, o município registrou mais 06 casos positivos de Covid-19 e está no momento com um total de 619 casos confirmados da doença.

Desse total, 13 pacientes vieram a óbito e 578 já estão recuperados.

O relatório também aponta que 1043 casos suspeitos da doença foram descartados.

Além disso, foram identificadas 3046 ocorrências de Síndrome Gripal, das quais 2891 já receberam alta do isolamento. A Secretaria Municipal de Saúde ainda monitora e aguarda o resultado de 155 pacientes com suspeita da doença.