Itatiaia registra paciente com suspeita de coronavirus

Matéria publicada em 29 de fevereiro de 2020, 13:16 horas

Itatiaia – A Secretaria Municipal de Saúde de Itatiaia divulgou neste sábado (29) de que recebeu um caso suspeito de paciente infectado pelo Covid-19 (Coronavírus). Um paciente idoso deu entrada no Hospital Municipal de Itatiaia, na sexta-feira (28), com sintomas respiratórios sugestivos, e relatou que havia viajado para fora do país há 15 dias, inclusive países que estão na lista de risco da OMS (Organização Mundial da Saúde).

Em nota, a secretaria afirmou que está sendo cumprido o protocolo determinada pelo Ministério da Saúde: coleta do material para análise e envio ao laboratório central de saúde pública do estado (LACEN-RJ), com resultado previsto em até 72 horas.

– O paciente não é portador de doenças crônicas, foi devidamente medicado e liberado para tratamento domiciliar, tendo sido orientado ao afastamento social em sua residência. O paciente e sua família estão sendo acompanhados pelo serviço de epidemiologia do município – destacou a prefeitura.

Apesar de se tratar de suspeita, a prefeitura pede para que a população não crie alarde, mas que é necessária a prevenção ao contágio através de lavar as mãos com água e sabão, usar antisséptico à base de álcool, limpar o ambiente com frequência e mantê-lo ventilado, além de não compartilhar objetos de uso pessoal.