Itatiaia sedia competição de rugby neste sábado

Matéria publicada em 3 de agosto de 2022, 17:32 horas

Itatiaia – Neste sábado (6), de 9h às 18h, acontece no Estádio Municipal Antônio Corrêa, no Centro de Itatiaia, a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Rugby XV Juvenil Masculino de Seleções Estaduais, fase de classificação regional. O evento, organizado pela FFRU (Federação Fluminense de Rugby), tem o apoio da prefeitura de Itatiaia, através da Secretaria de Esporte e Lazer.

A secretária de Esporte e Lazer, Sônia Barbosa de Sousa, lembra que em abril o município sediou a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Rugby XV Juvenil e Adulto Feminino, fase classificação regional, competição que reuniu atletas de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e agora será a vez do Rugby XV Juvenil Masculino de Seleções Estaduais.

“O objetivo deste torneio é dar visibilidade à modalidade, além de promover a integração dos praticantes. A competição deve reunir cerca de 140 atletas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, dentre eles participantes de Itatiaia”, disse Sônia.