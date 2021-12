Itatiaia sediará jogos da Copa Voltaço de futebol a partir desta terça-feira

Matéria publicada em 6 de dezembro de 2021, 18:41 horas

Itatiaia – A partir desta terça-feira (7), Itatiaia será uma das cidades do Sul do Estado que sediará a Copa Voltaço de futebol masculino sub-14. Itatiaia receberá jogos do Grupo C, que conta com Grêmio, São Paulo, Athletico Paranaense e Desportivo Brasil. Os jogos serão realizados no Estádio Municipal Antônio Corrêa, no Centro.

A entrada dos torcedores somente será autorizada mediante o uso de máscara de proteção facial. A organização do evento conta com a doação de um quilo de alimento não perecível.

As equipes estão divididas em quatro grupos, jogando entre si, com os dois melhores colocados se classificando para as quartas de final, que também acontecerão em Itatiaia, na sexta-feira (10). As partidas das semifinais e a decisão serão disputadas no estádio Raulino de Oliveira, no sábado e no domingo.

Foto: Divulgação

