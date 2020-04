Matéria publicada em 30 de abril de 2020, 08:59 horas

Itatiaia – A prefeitura de Itatiaia divulgou o último boletim epidemiológico em suas redes sociais, destacando que o município continua com apenas quatro casos confirmados de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Dos quatro casos apenas um não é morador do município. No momento cerca de 15 pessoas aguardam resultado dos exames que vão determinar se estão com a doença ou não.