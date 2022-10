Itatiaia segue com inscrições abertas para castração de cães e gatos pelo Programa RJPET

Matéria publicada em 23 de outubro de 2022, 08:45 horas

Itatiaia – A Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância Ambiental, está com inscrições abertas para a castração gratuita de cães e gatos do município. A esterilização é feita pelo Programa RJPET, através de uma parceria da Prefeitura, com a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.

As inscrições deverão ser realizadas pelo site https://rjpet.com.br/cadastrar, porém, as pessoas que não tiverem acesso à internet poderão se inscrever na Vigilância Ambiental, de segunda a quinta-feira, das 8h às 12h, na Avenida dos Expedicionários, nº425, Centro.

Para se inscrever é necessário apresentar cópia do CPF, RG, Comprovante de Residência, telefone de contato e uma conta de e-mail. O telefone da Vigilância Ambiental para informações é (24) 3352 – 4243.

Realizadas por meio de uma parceria público privada, as castrações serão custeadas pelo Governo do Estado, via Subsecretaria Estadual de Proteção Animal (RJPET), com a execução dos procedimentos em uma clínica privada.