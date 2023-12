Itatiaia: Serviço público terá recesso na semana entre o Natal e o Ano Novo

Itatiaia – A Prefeitura de Itatiaia informa que não haverá expediente nas repartições públicas municipais entre os dias 26 a 29 de dezembro. A medida foi anunciada no Boletim Oficial n° 222, publicado na terça-feira (12), e consta no Decreto 4.418, de 12 de dezembro de 2023, que dispõe sobre o ponto facultativo no período após o Natal e anterior ao ano novo.

De acordo com a Prefeitura de Itatiaia, as festividades natalinas e de ano novo, são de cunho eminentemente familiar e religioso e o recesso permite às pessoas usufruírem desta época junto aos entes queridos. A decisão do Executivo leva em consideração a diminuição significativa da demanda por serviços públicos durante as festas de final de ano, além da economia gerada aos cofres públicos em gastos com energia, água e outras despesas diárias.

A Prefeitura de Itatiaia, entretanto, lembra que o expediente será normal, sob a responsabilidade dos secretários municipais, nas repartições cujas atividades não possam ser suspensas, em virtude de exigências técnicas ou por motivo de interesse público. Desta forma, o Hospital Municipal Dr. Manoel Martins de Barros, por exemplo, terá funcionamento normal neste período. O Posto 24h de Penedo também terá expediente normal.

Segundo a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, a coleta de lixo também vai acontecer regularmente, seguindo o cronograma habitual de cada bairro. O setor recomenda aos moradores depositar o lixo somente nos dias de recolhimento.

A Secretaria de Ordem Pública vai permanecer com os serviços à população. Além da segurança do patrimônio público, a Guarda Municipal fará a controle do trânsito em toda cidade, com o habitual patrulhamento nas regiões turísticas de Penedo, Maromba e Maringá.

Os servidores da Defesa Civil ficarão de sobreaviso para qualquer emergência e poderão ser acionados pelo telefone da Guarda Municipal – 153 ou (24) 3352-6752. É importante que os contatos sejam utilizados apenas em casos de emergências. Trotes e informações falsas podem prejudicar o trabalho.