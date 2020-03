Itatiaia suspende entradas de vans e ônibus de turismo por 30 dias

Matéria publicada em 20 de março de 2020, 10:09 horas

Itatiaia – A prefeitura de Itatiaia suspendeu nesta semana o acesso de ônibus, micro-ônibus e vans de turismo por 30 dias, em Penedo, no Parque Nacional do Itatiaia, na região de Maringá e Maromba, além de todo o município. A medida está no decreto º 3407/20 e tem o objetivo de reduzir o fluxo de pessoas nas localidades, evitar aglomerações e assim aumentar a possibilidade de disseminação do novo coronavírus (Covid-19).

Segundo o documento, o prazo de suspensão poderá ser prorrogado ou excluído, se constatadas permanência do estado de saúde pública que deu origem a medida ou até mesmo a necessidade de sua revogação.

A Secretaria do Turmo deverá fazer contato com as empresas de turismo cadastradas no município, a fim de comunicar a proibição da entrada dos veículos durante o período.

A Guarda Municipal está responsável pelo controle de veículos nas localidades para impedir a entrada de ônibus voltados ao turismo.

Capacitação

A Secretaria de Saúde de Itatiaia promoveu uma capacitação direcionada para os enfermeiros responsáveis pelas Unidades de Atenção Básica do município e do ambulatório central.

A formação ocorreu no Centro de Capacitação e Qualificação Profissional, onde os profissionais foram orientados sobre o manejo e coleta, com swab (cotonete que serve para coleta de exames microbiológicos), de material para exame do novo coronavírus (Covid-19), assim como sobre a permanência dos pacientes com sintomas, que aguardam coleta dentro da Unidade.

Suspenso

A prefeitura suspendeu temporariamente a realização das feiras em todo o município como uma das medidas para impedir a possibilidade de disseminação do coronavírus.

O decreto nº3409 assinado pelo prefeito Eduardo Guedes, suspendeu atividades e eventos coletivos com aglomeração de pessoas em todo município por 15 dias.

Ponto facultativo

O prefeito também decretou ponto facultativo nesta sexta-feira (20), em decorrência do feriado municipal do Dia de São José (19). Com isso, o expediente normal de atendimento ao público foi encerrado na quarta-feira (18) e voltará apenas na segunda-feira (23).

Durante o ponto facultativo os serviços essenciais, como o recolhimento de lixo e o atendimento emergencial de saúde funcionarão normalmente.

O Hospital Municipal Manoel Martins de Barros, situado no bairro Jardim Itatiaia e o Posto de Saúde do Penedo vão manter o plantão 24h. As demais unidades de saúde do município voltarão a atender os pacientes somente na segunda-feira.

A Guarda Municipal estará fazendo controle de trânsito na cidade. A Defesa Civil ficará de sobreaviso. Os contatos com a Guarda Municipal e com a Defesa Civil poderão ser feitos pelo telefone da Guarda Municipal 153 ou 3352-6752.