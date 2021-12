Matéria publicada em 6 de dezembro de 2021, 18:31 horas

Itatiaia- Seis alunos da Escola Municipal Campo Belo foram destaque da XXIV Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) e XV Mostra Brasileira De Foguetes (MOBFOG). A cerimônia de premiação contou com a presença dos alunos homenageados, as famílias da equipe da Escola, da Secretária de Educação do Município, Diene Christina Motta Maretti e parte da sua equipe.

A Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica e a Mostra Brasileira De Foguetes são realizadas anualmente pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB) entre alunos de todos os anos do Ensino Fundamental e Médio em todo território nacional. O objetivo das competições é despertar o interesse dos jovens pela Astronomia, Astronáutica e ciências, promovendo a difusão de conhecimentos básicos de forma lúdica e cooperativa.

MEDALHISTAS DA XV MOBFOG

– Medalha: Bronze – Bernardo Loureiro Rodrigues

– Medalha: Bronze – Elisabeth da Silva Medeiros de Sá

MEDALHISTAS DA XXIV OBA

– Medalha: Prata – Bernardo Loureiro Rodrigues

– Medalha: Prata – Gabriel Luiz Silva Souza de Oliveira

– Medalha: Bronze – Anna Júlia Ferreira da Silva

– Medalha: Bronze – Gabriel Pereira de Oliveira

– Medalha: Bronze – Luiz Otávio Gonzaga Rosa