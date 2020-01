Itatiaia terá asfalto em todos os bairros após aprovação do TCRJ

Matéria publicada em 1 de janeiro de 2020, 10:58 horas

Investimento é de um pouco mais de R$ 26 milhões

Itatiaia – A prefeitura de Itatiaia adquiriu verba para asfaltar todos os bairros no mês de dezembro, após aprovação do edital nº 45/2019, que foi encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCRJ). A corte aprovou o edital em uma votação na sessão plenária que garantiu uma verba de um pouco mais de R$ 26 milhões.

O investimento será voltado para compra de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), um dos tipos de revestimentos asfálticos mais utilizados nas vias urbanas brasileiras.

– O edital foi aberto no mês de janeiro do corrente ano, colocado para aprovação do Tribunal em abril e após vistas do Tribunal de Contas do Estado, graças a Deus tudo certinho, foi aprovado – explicou o Prefeito Eduardo Guedes.

De acordo com a Pasta, o edital fará o maior projeto de asfalto no município das últimas três décadas.

– Na primeira vez que o edital foi analisado, foram solicitadas 25 alterações. As ações empreendidas pelo Tribunal de Contas já reduziram o orçamento que inicialmente estava inicialmente em R$ 33.353.723,39. Isso mostra que estamos fazendo o nosso trabalho e eles também – concluiu o Prefeito.